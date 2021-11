Napoli-Lazio, Tare nel pre-partita: “Abbiamo avuto solo 48 ore per preparare la partita, dobbiamo trovare continuità di risultati”

Mancano 25 minuti al fischio d’inizio di Napoli-Lazio, sfida conclusiva della 14esima giornata di Serie A. Il ds della Lazio, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Maradona? Bellissimo ricordare un grande campione del calcio mondiale. Sarri-Napoli? Per Sarri è una partita speciale ha un legame molto forte con la città per la storia che ha vissuto lui a Napoli. Abbiamo avuto solo 48h per preparare la partita. La squadra sta capendo le idee di calcio. Dobbiamo dare continuità ai risultati, abbiamo la chance di far bene. Pedro? Ci ha sorpreso a tutti, ha voglia e si allena a mille. È stato un ottimo acquisto, speriamo che con la sua continuità e la crescita di Felipe Anderson stasera possono essere determinanti.”

