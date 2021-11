FORMELLO | Confronto fra Sarri e la squadra, Marusic è tornato a correre

La Lazio, dopo il brutto k.o. arrivato ieri sera in casa del Napoli, questa mattina è tornata subito a lavorare al Centro Sportivo di Formello. Giovedì si torna in campo nel turno infrasettimanale di Serie A e, allo Stadio Olimpico, arriva l’Udinese. Questa mattina, dopo una lunga analisi video ed un confronto tecnico tra giocatori ed allenatore, l’allenamento ha preso il via con la consueta attivazione atletica. Conclusa quest’ultima, i biancocelesti hanno svolto degli allunghi sui cinquanta metri, per poi concentrarsi subito dopo su un lavoro atletico, basato su circuiti di corsa, sia lineare che con cambi di direzione. Per concludere la seduta consueta partitella finale a campo ridotto.

Alla seduta mattutina non hanno preso parte i titolari scesi in campo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mentre Marusic, dopo aver svolto le visite mediche di idoneità questa mattina, ha svolto un lavoro differenziato.

