Notte tragica. Lazio stregata dal Napoli di Mertens

Troppo Napoli, poca Lazio. Per l’ex Sarri il ritorno al Maradona è un incubo in una gara senza storia che vede i biancocelesti sconfitti per la seconda volta di fila in campionato. In poco meno di mezz’ora, la partita è già chiusa: primo gol al 7’ con Zielinski, poi doppietta di Mertens al 10’ e al 29’ minuto; Fabian Ruiz segna alla fine del secondo tempo. Biancocelesti mai in gara, unico sussulto è stata la traversa su colpo di testa di Acerbi. Continua l’incubo trasferta: 17 gol subiti sui 25 totali, una sola vittoria su sette. Come se non bastasse, Pedro, da migliore in campo, è stato costretto a chiedere il cambio per una botta al ginocchio. Lo riporta Leggo.

