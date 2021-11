Covid, obbligo di mascherina all’aperto e ritorno al “Modello Roma” per le festività natalizie

A Roma cosi come in tutta Italia, la nuova ondata di contagi da Coronavirus preoccupa, sopratutto in vista delle festività natalizie, ecco quindi che la Capitale si prepara a vivere la nuova ondata con lo stesso modello adottato lo scorso anno, il cosiddetto “Modello Roma“. Tale modello consiste in: strade transennate, chiusure a soffietto e percorsi pedonali alternativi, questo piano verrà attuato soprattutto nel centro storico dell’Urbe, dove si sa la gente è solita passeggiare sopratutto nel periodo natalizio.

Roma quindi si appresta a vivere il Natale, ancora blindata a causa del Covid, con la variante Omicron che avanza, ma che non spaventa, cosi come affermato dall’ISS, sperando sia l’ultimo.

