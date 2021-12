CdS | Lazio, Marusic verso la convocazione. Zaccagni spera in una chance, ok Pedro

E’ iniziato il tour de force per i biancocelesti, tra gli impegni di Europa League e quello anche infrasettimanale di campionato. In vista della gara di domani in programma all’Olimpico, come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri ritrova Marusic: il montenegrino è tornato disponibile dopo la positività al Covid e ieri era in palestra a preparare il suo rientro in campo. Intanto Zaccagni insidia Felipe Anderson dopo le ultime prove sottotono del brasiliano. Basic si candida per un posto da titolare, anche per dar riposo a uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Pedro sarà al suo posto: a Napoli solo una contusione per lui ed è già trnato in gruppo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: