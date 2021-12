Lazio-Udinese, i convocati di Gotti

Domani alle ore 20:45 andrà in scena la partita dell’Olimpico tra Lazio ed Udinese. Una sfida importante per entrambe le squadre, sopratutto per i biancocelesti che sono a caccia di riscatto dopo le due brutte figure contro Juventus e Napoli in campionato. In merito all’incontro di domani, la Società bianconera ha diramato quelli che saranno i convocati di Mister Gotti.

Di seguito la lista dei convocati dell’Udinese:

Portieri – Silvestri, Padelli, Carnelos.

Difensori – Perez, Samir, Zeegelaar, Molina, Nuytinck, Becao, De Maio, Soppy.

Centrocampisti – Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic.

Attaccanti – Beto, Nestorovski, Pussetto, Forestieri, Success, Deulofeu.

