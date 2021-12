Eriksen torna in campo, primo allenamento dopo 173 giorni

Tutti conosciamo la storia di Christian Eriksen, quest’estate durante gli europei, aveva spaventato il mondo, accasciandosi a terra nel primo tempo di Danimarca-Belgio. Dopo quel brutto momento, Eriksen ha subito un operazione lunga e complessa, dove gli venne installato un impianto di defibrillazione.

Il centrocampista dell’Inter, una volta eseguita l’operazione ha avuto un periodo di riabilitazione, ma per le disposizioni Italiane, non può tornare ad allenarsi alla Pinetina.

Inzaghi non può utilizzarlo, ed ecco che il danese, oggi a distanza di 173 giorni è tornato ad allenarsi, in patria, ad Ådalen con l’ Odense Boldklub. Il centrocampista dell’Inter, ha svolto un allenamento cardio-vascolare concluso da un esercizio di tiri verso la porta.

“Siamo davvero felici che Christian si stia mantenendo in forma sui nostri campi. Siamo rimasti in contatto con lui sin da quando era cresciuto qui e quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva allenarsi per tornare in forma” le parole di Michael Hemmingsen, ds dell’OB, a BT.dk.

Ora per Eriksen, che ha vinto la sua battaglia più grande, inizia la parte più bella, quella di tornare a giocare una partita ufficiale, se con l’Inter (le norme FIGC lo vietano), o altrove.

Fonte sportmediaset

