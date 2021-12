Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Archiviata la sfida di Napoli, i biancocelesti continuano il loro tour de force in questo periodo pieno di impegni ravvicinati, tra gare di campionato e di Europa League. Questa sera infatti alle ore 20.45 allo stadio Olimpico ci sarà il fischio d’inizio di Lazio-Udinese, match valido per la 15esima giornata di Serie A Tim. Queste le probabili formazioni con scenderanno in campo le due squadre:

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Zaccagni, Immobile, Pedro.

UDINESE (3-5-1-1) – Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto; Deulofeu.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: