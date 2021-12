Lazio-Udinese, Sarri: “Ho rimesso gli stessi di Napoli perché meritavano di riscattarsi. Sul loro gol finale c’era fallo su Zaccagni”

Al termine della gara dell’Olimpico terminata 4-4 tra Lazio e Udinese l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Primo tempo in confusione, attivati ma poco ordinati. Volevamo mettere apposto quello fatto a Napoli, ma dovevamo giocare con più ordine. Fortuna che caratterialmente abbiamo avuto una bella reazione. Rimane il rammarico per questo pareggio al 97esimo. Non capisco perché non hanno dato comunque fallo a noi per trattenuta su Zaccagni. Poteva essere una partita di svolta. Ma se non troviamo solidità diventa facile essere sfortunati. Noi abbiamo dei momenti illogici, è palese. In 4 contro 1 abbiamo perso palla al terzo minuto di recupero. E’ una squadra istintiva e umorale e si sta provando a portarla a ragionare. Per essere in grado di aggredire le palle perse dobbiamo essere bravi a muoverci, probabilmente abbiamo sbagliato in quello perché la fase difensiva era tutta una rincorsa. Per istinto vanno a giocare sopra la palla, così che perdendo palla andiamo anche a rincorrere sempre. Negli spogliatoi il tono era di uno arrabbiato che non ha visto l’ordine richiesto. Però c’erano anche i margini per riprenderla. Era inutile parlare 15 minuti, le cose importanti si dicono anche in 3 minuti”.

In seguito, il Mister è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“S iamo arrabbiati, secondo noi il fallo era a favore nostro. Mi sono sgolato in panchina, potevamo coprire al limite dell’area. Dopo il nostro vantaggio era tutto sotto controllo, ci dispiace tanto, poteva essere la partita della svolta. C’è poco da capire del nostro primo tempo, in 10 minuti la squadra voleva recuperare ciò che ha sbagliato a Napoli e hanno fatto confusione. Poi è andata meglio. Ho messo Hysaj centrale perché nelle giovanili dell’Empoli è cresciuto così, lo fa bene, manca solo un po’ di fisicità per quel ruolo. Radu ha fatto bene in allenamento, mi sembrava giusto sfruttarlo. Ho rimesso gli stessi di Napoli perché tutti meritano di potersi riscattare dopo una prestazione del genere, e poi perché se ne cambiavo solo due davo in pasto i colpevoli, ma lo siamo stati tutti. Gol subiti? E’ un problema che ci tiriamo avanti dall’inizio, è difficile pensare che sia solo colpa della difesa perché se penso ai gol di stasera ci sono responsabilità da parte di tutti.”

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: