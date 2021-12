Lazio-Udinese, teloni e prevenzione: campo ok per la sfida di oggi

Pioggia incessante, ormai da giorni, nella Capitale. In particolare oggi le precipitazioni non danno tregua a Roma, dove alle 20.45 ci sarà infischio d’inizio di Lazio-Udinese, gara valida per la 15esima giornata di Serie A Tim. La città è in allerta da ieri per temporali e venti forti ed il maltempo non sembra intenzionato a smettere. A preoccupare sono le condizioni dell’Olimpico in vista del turno infrasettimanale di campionato, ma il campo sta bene. Al momento dei teloni proteggono il rettangolo verde e lo rendono praticabile: grazie al pronto intervento di Sport&Salute che ha attuato prevenzione come sempre accade in vista delle partite, non è a rischio la partita. Nonostante quindi la forte pioggia che si sta imbattendo su Roma, il campo non ne risentirà e sarà in perfette condizioni per la sfida di questa sera, con le precipitazioni che intorno alle 20.00 dovrebbero cessare.

