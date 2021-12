Leggo | La Lazio ospita l’Udinese con un solo obiettivo: vincere

La Lazio ospita questa sera L’Udinese (20,45 Dazn) allo stadio Olimpico con un solo obiettivo: vincere. L’Olimpico è un fortino (5 vittorie in 7 gare) ma il ko a Napoli è un nuovo campanello d’allarme per Sarri: «Che la partita si sarebbe persa si è vista durante il riscaldamento spiega in conferenza -. Nelle partite normali’ abbiamo una media alta, dopo Nazionali ed Europa League da media-salvezza». Il tecnico vede comunque un futuro roseo per la Lazio: «Quando il Liverpool prese Klopp, il primo anno fece 11°, il secondo 8°. Non penso di essere Klopp, ma bisogna avere le idee chiare di quello che si vuole fare». Resta il problema delle troppe gare: «Quando si gioca molto, si gioca male». Chiusura sul mercato: «Servirebbe una riunione per programmare di lungo periodo, si può fare una cosa seria». Leggo\Enrico Sarzanini

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: