GdS | Calciomercato Lazio, alla ricerca di un nuovo portiere per il dopo Strakosha: non solo Kepa, spunta un’altra pista

La Lazio inizia ha muoversi sul mercato per regalare a Sarri giocatori funzionali al suo gioco, in modo da cambiare rotta ed evitare momenti di completa difficoltà come quelli che sta vivendo la squadra inquietante questo momento della stagione. Tra i vari ruoli da puntellare, c’è anche quello del portiere: la questione estremi difensori è un nodo da sciogliere in casa biancoceleste, in quanto si Strakosha che Reina sono in scadenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembrerebbe essere il portiere albanese l’indiziato a lasciare la Capitale, con lo spagnolo che rinnoverebbe invece per un altro anno. I nomi per sostituirlo sono divisi, ma il più caldo rimano quello di Kepa, estremo difensore del Chelsea già allenato da Sarri. Sempre secondo il quotidiano sportivo però, la Lazio starebbe pensando ad una nuova pista, che porta a Neto del Barcelona. Il giocatore ha già militato in Serie A, mettendosi in mostra con la maglia di Fiorentina e Juventus. Poi il suo passaggio in Spagna, prima come portiere titolare del Valencia, ed oggi secondo del club blaugrana. Il brasiliano risulta dunque essere un profilo interessante che la Società sta valutando come possibile alternativa a Strakosha.

