CONFERENZA SARRI: “La richiesta primaria era quella di avere più ordine, oggi i ragazzi lo hanno fatto bene”

Mister Sarri, al termine della gara vinta dalla sua Lazio contro la Sampdoria, è intervenuto anche in conferenza stampa per commentare l’1-3 dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni: “Noi dobbiamo trovare più ordine rispetto alle ultime partite fatte. Se perdi ordine perdi equilibrio. La richiesta primaria era quella di avere più ordine e di non perdere le posizioni, oggi i ragazzi lo hanno fatto bene. La squadra, a tratti, diventa troppo istintivi e perdiamo le posizioni in campo infatti poi rischiamo.

Ancora non so nulla sulle condizioni di Immobile, dovrebbe essere l’effetto di un colpo e spero sia risolvibile in poco tempo.

Basic è un ragazzo che gioca abbastanza spesso, Zaccagni ha giocato meno a causa di alcuni infortuni, ora sta avendo continuità anche in allenamento, ha fatto un grande primo tempo. Basic è un giocatore importante. con qualità tecniche e fisiche che ci serviranno tantissimo. Adam (Marusic, nedr) è una certezza per noi, ieri l’ho visto brillante in allenamento, ci ho parlato e mi ha detto che aveva l’impressione di essere pronto e lo è stato.

Milinkovic ha detto che l’arbitro non aveva visto nulla nel fallo precedente. Un arbitro di livello doveva gestire meglio certe situazioni senza alcun cartellino. Milinkovic è stato ingenuo, Fabbri precipitoso.

Io non credo che la nostra vittoria sia dipesa dall’atteggiamento della Sampdoria, anzi abbiamo avuto un grandissimo palleggio con cui avremmo potuto mettere in difficoltà chiunque.

Basic si sposa benissimo anche con Luis Alberto, non solo con Milinkovic. Anche se lui può giocare in ogni nostro assetto. Luis Alberto aveva bisogno di riposare, lo volevo far entrare ma poi l’espulsione ha cambiato la situazione. Toma può crescere ancora, è arrivato da poco e deve ancora imparare la lingua. È un giocatore intelligente e credo potrà diventare il futuro della Lazio”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: