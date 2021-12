La mamma di Strakosha esulta sui social: “Complimenti, siamo orgogliosi di te” | FOTO

Esulta sui social la mamma di Strakosha, per la prima gara da titolare per il figlio. Gol incassato, ma grande prova per l’estremo difensore albanese. Parate e riflessi, sopratutto nel secondo tempo. Normale amministrazione nel primo, chissà se la prova ha convinto Sarri a puntare ancora su di lui, e soprattutto chissà se questa gara possa incidere sul rinnovo del portiere. Intanto pero la mamma è orgogliosa di lui: ” Complimenti cuore mio, siamo orgogliosi di te”

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adelaj65 (@adelaj65)

