Sampdoria-Lazio, il direttore sportivo Faggiano: “Voci su D’Aversa fuori luogo. Ci aspettiamo da tutti di più”

Sampdoria e Lazio scendono in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: alle 18.00 il calcio d’inizio della sfida. Ai microfoni di Dazn, è intervenuto nel pre partita il direttore sportivo blucerchiato Daniele Faggiano. Ecco le sue parole: “Da noi tutti ci aspettiamo di più, perché nelle prime partite qualche punto ci è mancato. Poi abbiamo continuato con gare non all’altezza del nostro potenziale. E’ un campionato bello e aperto, non credo ci siano tanti problemi. Dobbiamo muovere la classifica, il resto verrà da se. La Lazio è una grande squadra, a me dispiace che le voci su D’Aversa escano il giorno prima di una gara così importante: non è facile per chi segue la Sampdoria, lo vedo fuori luogo in vista di una gara così importante“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: