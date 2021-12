Sabatini: “Grato e riconoscente verso Lotito ma sono un tifoso della Roma” – FOTO

Walter Sabatini, recentemente dimessosi dal Bologna, e probabilmente – secondo ultime indiscrezioni – nuovo direttore sportivo del Genoa, nonché ex ds della Lazio dal 2004 al 2008, è intervenuto ai microfoni di RadioRadio rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Io tifo Roma e la Roma è stata la mia vita. Sono un direttore sportivo romanista, anche quando mangio la pasta, fumo una sigaretta. Sono un tifoso giallorosso, se giocasse la squadra di mio figlio contro la Roma tiferei per i giallorossi. Detto ciò devo fare una precisazione: alla Lazio sono stato benissimo. Mai potrei dissociarmi dalla Lazio, Lotito ha avuto la forza e la voglia di farmi lavorare lo stesso quando ero in una situazione personale terribile, avevo addosso un handicap squalificante. Posso solo essergli grato e riconoscente, non lo dimenticherò. Da qui a dire però che sono un laziale sarebbe la celebrazione della falsità”.

Embed from Getty Images

