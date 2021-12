SERIE A | Sassuolo-Lazio, la designazione arbitrale

La Lazio è tornata al successo, non solo dopo tre gare senza vittoria, ma anche in trasferta. I tre punti lontano dall’Olimpico, in campionato, non arrivavano dalla 1° giornata, quando ed Empoli la squadra di Sarri vinse con lo stesso risultato di Genova, 1-3. Ora, per il prossimo turno di Serie A, è in programma un’altra trasferta, questa volta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I neroverdi sono reduci da due pareggi consecutivi per 2-2, in casa contro il Napoli e l’ultimo in rimonta in casa dello Spezia. In vista del match tra la squadra di Dionisi e i biancocelesti, in programma domenica 12 dicembre 2021 alle ore 18:00, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Sozza (Sezione di Seregno)

ASSISTENTI: Vivenzi – Lombardo

QUARTO UOMO: Cosso

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Carbone

