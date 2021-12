La Macron presenta Athleisture clubs: Pedro, Patric, Ohstrom e Heroum testimonial – FOTO

La Macron ha presentato una nuova linea: si tratta di Athleisure clubs, iniziativa in cui sono coinvolti sia calciatori della Lazio che calciatrici della Lazio Women. Attraverso il proprio profilo Instagram, il portiere della Lazio Women Stéphanie Öhrström ha pubblicato una foto in cui sono presenti oltre a lei Pedro, Patric, e Nora Heroum della squadra femminile: questi i quattro testimonials biancocelesti scelti per la nuova linea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stéphanie Öhrström (@steohr)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: