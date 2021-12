Sassuolo-Lazio, Luis Alberto non ce la fa: problema muscolare per lo spagnolo

Domani alle ore 18:00 andrà in scena la sfida di campionato tra Sassuolo e Lazio. Al Mapei Stadium si giocherà una gara molto importante per entrambe le squadre, con in palio 3 punti preziosi. I biancocelesti arrivano all’incontro con qualche emergenza, principalmente riguardante il centrocampo. Contro i neroverdi infatti, oltre a Sergej Milinkovic Savic espulso contro la Sampdoria, non ci sarà nemmeno Luis Alberto. Secondo quanto riportato dalla redazione di Fantacalcio.it, lo spagnolo ha accusato nu problema muscolare al flessore detto, che non gli ha consentito a scendere in campo nella rifinitura di oggi a Formello. Problemi dunque per Sarri, che in assenza dei due pilastri a metà campo dovrà reinventare completamente il reparto. Si fa sempre più strada la possibilità di un impiego dal primo minuto di Basic ed Akpa Akpro.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: