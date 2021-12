Cena di Natale, il capitano della Lazio Women Santoro: “E’ un onore essere qui, il Presidente ci segue ed è dalla nostra parte”

C’è spazio anche per la Lazio Women alla Cena di Natale di questa sera. Ad intervenire ai microfoni di Lazio Style Radio è il capitano Martina Santoro: “Per noi è un onore essere qui, c’è tanta Lazio in questa Lazio Women, siamo tifose, per noi è un sogno essere qui in questo palcoscenico. È motivo di lavoro in più, il Presidente così ci fa capire che è dalla nostra parte e ci segue tanto. Il derby è una partita a sé, l’abbiamo preparata in modo ordinato e calmo, sapevamo chi affrontavamo, sono anni che militano in Serie A. Noi ce la siamo giocata fino alla fine. Abbiamo orgoglio e carattere, ci crediamo e ci abbiamo sempre creduto. Ci stiamo provando e ce la stiamo mettendo tutta, il gruppo è coeso e compatto, dobbiamo lavorare tanto. Quando nello spogliatoio nessuno è contento per i risultati è difficile ripartire, la pressione non è amica della serenità, che è quella che poi porta risultati.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: