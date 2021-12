Manchester United, rinviato il match di Premier League contro il Brentford causa Covid-19: il comunicato del club

Il Covid-19 continua a diffondersi nel Regno Unito. Dopo il rinvio della sfida di Conference League del Tottenham, in programma a Londra giovedì scorso contro il Vitesse, e la successiva sfida di campionato contro il Brighton fissata per domenica, un’altra squadra di Premier League è costretta a non scendere in campo: si tratta del Manchester United, in cui sono risultati positivi al Coronavirus diversi componenti del club, tra staff e calciatori. Per questa sera (ore 20:30 italiane) era in programma la sfida in casa del Brentford, valida per la 17° giornata di campionato. Il match è stato rinviato e, a darne la comunicazione, è stato proprio il club di Manchester attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul proprio sito: “Il Manchester United può confermare che il nostro incontro di Premier League contro il Brentford FC, martedì 14 dicembre alle 19:30, è stato posticipato e verrà riprogrammato a tempo debito. A seguito della conferma della PCR dei test LFT Covid-19 positivi tra lo staff e i giocatori della prima squadra, l’epidemia richiede una sorveglianza continua. È stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore per ridurre al minimo il rischio di ulteriori infezioni e le persone che sono risultate positive si stanno isolando in linea con i protocolli della Premier League. Visto l’annullamento degli allenamenti e il disservizio della rosa, e con la priorità sulla salute di giocatori e staff, il Club ha chiesto di riorganizzare la partita. Il consiglio di amministrazione della Premier League ha deciso di rinviare sulla base delle indicazioni dei consulenti medici. Il Manchester United si rammarica dei disagi causati al Brentford FC e ai tifosi di entrambi i club dal Covid-19″.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN — Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021

