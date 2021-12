Cena di Natale, Hysaj: “Mi aspettavo Lotito così carico. Vogliamo venire fuori da questo momento e festeggiare con i tifosi”

In chiusura di serata si intrattiene ai microfoni di Lazio Style anche Elseid Hysaj, che commenta il momento della Lazio: “Il motivo del mio look? Me la sentivo così ed ho deciso di vestirmi in questo modo. Lotito? Me lo aspettavo così carico il presidente, sapevo già prima di arrivare chi fosse e come fosse fatto: motiva molto la squadra e spero continui a farlo per tutta la stagione. Per quanto riguarda il nostro momento, vogliamo tirarci fuori da questa situazione il prima possibile per poi goderne con i nostri tifosi e la nostra città, arrivando il più in alto possibile“.

