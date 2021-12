GdS | La Lazio con Sarri fino al 2025: scatta subito il piano rinforzi

Il presidente Lotito non ha mai nascosto la stima nei confronti di mister Sarri e ieri ha confermato il rinnovo di altri di anni del tecnico. Messe quindi le basi per un progetto importante, ora serve migliorare la rosa per ambire a traguardi sempre più alti: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la prima esigenza riguarda un difensore e gli occhi della società capitolina sarebbero su Rugani e Ferrari del Sassuolo; per l’attacco l’idea resta Botheim del Bodo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: