CorSera | Coppa Italia Femminile: oggi tocca alla Lazio

Oggi alle 14.30 tocca alla Lazio Women, che deve battere la Fiorentina per passare il turno.

Come riportato dal Corriere della Sera, la squadra di Catini sfiderà al Campo Mirko Fersini la squadra di Panico nella gara valevole per la Coppa Italia Femminile. Ieri la Roma femminile si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Pomigliano.

