CdS | Lazzari può partire a gennaio, Muriqi verso la Turchia

Lazzari oltre al posto da titolare sta perdendo anche la Lazio e il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma. La trasformazione da terzino non è riuscita come si sperava e l’ex Spal potrebbe partire già a gennaio; secondo il Corriere dello Sport, potrebbe interessare al Torino e altre ipotesi spunteranno nelle prossime settimane. Per gennaio sarà difficile perché gireranno pochi soldi, quindi si punterà a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Insieme a Lazzari potrebbe andar via anche Muriqi: può tornare in Turchia, Fenerbahce o Galatasaray. La Lazio ha bisogno di piazzare anche Vavro, Durmisi, Jony e Lukaku per sbloccare l’indice di liquidità. Non solo cessioni, perché Sarri aspetta due rinforzi: terzino sinistro e vice Immobile. Restano in corsa i nomi di Botheim, bomber del Bodo Glimt, Lasagna e Casale, rispettivamente attaccante e difensore jolly del Verona. Dalla Turchia hanno intrecciato i nomi di Muriqi e Van Aanholt, terzino del Galatasaray: i turchi prenderebbero il primo e girerebbero il secondo alla Lazio.

