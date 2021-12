Genoa, furto in casa di Sirigu durante la sfida contro la Lazio: portati via oggetti di valore

Serata da dimenticare quella di venerdì per Salvatore Sirigu, non solo per la sconfitta del suo Genoa all’Olimpico contro la Lazio: come riporta Gazzetta.it, durante la sfida contro i biancocelesti, vinta proprio dai padroni di casa per 3-1, una banda di ladri ha svaligiato la casa del portiere Campione d’Europa nel quartiere di Albaro, a Genova, passando da una finestra. Sono stati portati via oggetti vari d’argento e d’oro, tra cui bracciali ed anelli. La banda poi è fuggita senza lasciare traccia e, una volta che l’allarme è scattato, la polizia e gli investigatori della sezione rapine si sono recati subito sul posto, costatando di fatto la rapina.