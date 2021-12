Buon compleanno Matías Almeyda, l’ex biancoceleste spegne 48 candeline: gli auguri della Lazio | FOTO

Oggi, 21 dicembre, è una giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Matías Almeyda! L’ex centrocampista biancoceleste spegne 48 candeline. L’argentino, con la maglia della Lazio per tre stagioni, ha vinto ben sei trofei: lo storico secondo Scudetto della storia biancoceleste, nella stagione 1999/2000, due Coppe Italia, nel 1997/1998 contro il Milan e nel 1999/2000 contro la Inter, una Supercoppa Italiana nel 1998, e i due trofei a livello internazionale, ovvero la Coppa delle Coppe contro il Maiorca e la Supercoppa Europea contro il Manchester United. Oltre alla maglia biancoceleste, Almeyda in Italia ha indossato anche quelle di Inter, Parma e Brescia.

La Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto fare gli auguri ad Almeyda per i suo 48 anni: l’immagine pubblicata, che ritrae l’argentino con la maglia della Lazio, è accompagnata dal messaggio: “Tanti auguri di buon compleanno a Matias Almeyda che oggi spegne 48 candeline!”.

🎉🎂 Tanti auguri di buon compleanno a Matias Almeyda che oggi spegne 4️⃣8️⃣ candeline! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/DLELwfWOoO — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 21, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: