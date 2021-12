CdS | Lazio, Pedro d’oro: gol a ritmo di Chelsea e Barcellona

Sicuramente un valore aggiunto per questa Lazio: Pedro si è preso la squadra sulle spalle, trascinandola con la sua esperienza e le sue giocate. Come infatti evidenzia il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha segnato 5 volte nelle ultime 9 gare di Serie A ed ha servito inoltre 2 assist. Il classe ’87 nel girone di andata ha siglato 6 reti come nel 2018/19 con il Chelsea; il record risale al 2013/14 (11 gol con il Barcellona). Sembra essere rinato, l’asso di mister Sarri: tiene a galla la Lazio e senza Immobile vuole regalare ai biancocelesti i gol finali del 2021.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: