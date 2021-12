LAZIO WOMEN | Il preparatore dei portieri biancocelesti ai saluti: i ringraziamenti di Ohrstrom – FOTO

La giocatrice della Lazio Women, Ohrstrom saluta il preparatore dei portieri biancoceleste Paco che ha finito la sua esperienza lavorativa alla Lazio. Il portiere biancoceleste ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, scrivendo: “Con questo sorriso sono entrata in campo ogni giorno per sei mesi e per quello ringrazio te! Grazie per avermi insegnato davvero tanto e per tutti pensieri condivisi sul nostro ruolo. Abbiamo lavorato duramente e nel frattempo ci siamo divertiti tanto! Sei un vero professionista, umile e con un amore grande per il nostro ruolo. Grazie di tutto Paco e in bocca al lupo, mi mancherai!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stéphanie Öhrström (@steohr)

