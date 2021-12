Reina in visita all’ospedale di Cordoba – FOTO

Pepe Reina ha fatto visita a molti bambini dell’ospedale Reina Sofia di Cordoba. Il portiere biancoceleste ha pubblicato un post in merito sul proprio profilo Instagram, scrivendo: “Oggi sono andato all’ospedale Reina Sofía nella mia Córdoba per cercare di incoraggiare molti bambini coraggiosi e padri e madri combattenti. L’obiettivo: cercare di regalare loro un sorriso e augura loro buone feste! L’anima è spesso piena di bei momenti e questo è stato, come ogni anno che sono con loro.Un enorme grazie a tutti quegli eroi senza mantello che si prendono cura dei nostri piccoli e incoraggiano e sostengono le loro famiglie in ognuno dagli ospedali . Buona fortuna a tutti!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)







