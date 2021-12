Calciomercato, l’Hull City pronto a investire su Muriqi

L’Hull City è l’unica squadra che si è fatta avanti per acquistare Verdat Muriqi dalla Lazio, ma solo con una formula che preveda l’acquisto a titolo definitivo per 10 milioni a fine stagione. Il suo agente intanto sta cercando di portare altre proposte, soprattutto dalla Turchia dove lui sogna di tornare, ma per il momento i costi dell’operazione rendono tutto complicato. A riportarlo è Il Messaggero.

