La Repubblica | Lazzari e Muriqi casi di fine anno. Acerbi: “Io resto”

Tre casi di fine anno per la Lazio. Il primo è legato ad Acerbi: la sua esultanza polemica ha provocato la spaccatura con la Curva Nord, che ora vuole il difensore lontano da Roma. Dal canto suo, invece, Acerbi non ha dubbi, dichiarando che il suo 2022 sarà ancora alla Lazio. L’altro caso è legato a Lazzari, scelto per Inzaghi e lontano dalle idee di Sarri. Su di lui ci sono il Torino e il Bologna e la sua cessione sbloccherà il mercato in entrata per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. Piacciono Gudmundsson e Mandava del Lille, ma il secondo è già stato bloccato dal Napoli. In Francia si parla di un interessamento per Kurzawa del Psg. Terzo caso, Muriqi: un ex compagno e amico kosovaro ha rivelato che c’è stata un’offerta dell’Hull City, anche se l’attaccante predilige la Turchia. Lo riporta l’edizione romana de La Repubblica.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: