Anche Tommaso Paradiso positivo al Covid: “Magari nei prossimi giorni un chitarra e voce su in diretta su Instagram” – FOTO

Tommaso Paradiso è positivo al Covid. Attraverso una storia su Instagram il cantante, noto tifoso biancoceleste, ha spiegato: “Mi unisco a quella sagomata di persone asintomatiche positive al molecolare. Buona quarantena a tutti. Magari nei prossimi giorni provo ad organizzare un chitarra e voce in diretta su Instagram from the cucina. Così per passare il tempo“.







