Firmamento biancoceleste, l’iniziativa della Lazio per festeggiare le nuove nascite: ecco come partecipare

È nata una nuova iniziativa in casa Lazio, per festeggiare tutte le nuove nascite. Come viene riportato sul sito ufficiale della Società, i genitori potranno inviare le immagini dei propri figli, nati entro i 6 mesi, con un gadget ufficiale biancoceleste. Tutte le immagini dei nuovi piccoli aquilotti, verranno proiettate sul maxi schermo dell’olimpico alla fine del primo tempo. Per partecipare, basta compilare il forum sulla pagina dedicata all’iniziativa che s trova all’interno del sito web della Lazio.

Questi tutti i dettagli comunicati dalla Società

“La S.S. Lazio è una famiglia, per questo siamo lieti di festeggiare una nuova nascita.

Caro genitore, compila il Form qui sotto con i tuoi dati ed invia la foto del bambino con un gadget ufficiale della S.S. Lazio. Tutti i piccoli nuovi supporters saranno festeggiati sul maxi schermo alla fine del primo tempo.

Per partecipare compila e carica nel form in basso l’apposita liberatoria .

N.B: la partita deve svolgersi entro i 6 mesi dalla nascita”







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: