Covid, altro caso di positività nel Napoli: il comunicato ufficiale

Dopo Elmas, Lozano e Osimhen, anche Malcuit è risultato positivo al tampone. Come fa sapere la società partenopea, il calciatore non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra e, asintomatico, sta osservando il periodo di isolamento domiciliare. Petagna, invece, si è negativizzato al termine della quarantena.

📌 In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19.

Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022







