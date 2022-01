FORMELLO- Ripresa allenamenti: testa alla sfida con l’Inter

Lasciato alle spalle il pareggio ottenuto con l’Empoli, la Lazio tornerà in campo a Formello domani alle 11 per preparare la sfida di domenica al Meazza, dove gli uomini di Sarri faranno visita alla capolista Inter. La seduta di allenamento sarà visibile in diretta su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e sarà possibile seguirla anche sulla stazione radio Lazio Style Radio alla frequenza 89.3.

fonte: sslazio.it





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: