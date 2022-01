Lazio-Empoli, Andreazzoli: “Dobbiamo evitare gli errori della gara di andata”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, che ha parlato della gara delle 14.30 ma anche di quella di andata. Ecco le sue parole: “Dobbiamo evitare di subire la forza della Lazio e non dobbiamo commettere gli errori dell’andata. Dobbiamo migliorare il nostro gioco. Bajrami? È tornato ad essere il giocatore che conosciamo, la sua qualità è uscita di nuovo fuori. Arrivare al girone di ritorno con 27 punti non ci permette comunque di essere sicuri, esserlo troppo porta in una strada sbagliata che non è la nostra.”





