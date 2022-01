De Vrij fa causa ai suoi ex agenti: chiesto un risarcimento milionario

Stefan de Vrij ha citato in giudizio la SEG, l’agenzia che lo seguiva ai tempi del trasferimento all’Inter. La discussione del contenzioso inizierà a febbraio in un tribunale di Amsterdam: il giocatore sostiene che la SEG dovrebbe corrispondergli un risarcimento milionario. Secondo De Telegraaf, la tesi dei legali di De Vrij è che al momento di trattare con l’Inter, l’agenzia avrebbe fissato una clausola a proprio favore da 7,5 milioni di euro, a patto che il contratto dell’olandese non superasse i 50 milioni di euro nei cinque anni. Ora il giocatore chiederebbe la differenza tra questa cifra e il lordo effettivamente percepito.

Non si è fatta attende la replica dell’agenzia che ha bollato come “ridicola” questa iniziativa giudiziaria, evidenziando come De Vrij abbia quintuplicato il suo stipendio nel passaggio dalla Lazio all’Inter e negando di aver mai stipulato un qualsiasi accordo con il club milanese all’insaputa del proprio (ex) assistito.

