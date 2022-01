Salernitana, altro calciatore positivo al Covid

Con un recente comunicato, la Salernitana ha reso nota la positività al tampone molecolare di un ulteriore giocatore: al momento i granata hanno undici calciatori indisponibili per la trasferta di Verona contro l’Hellas. Nella nota ufficiale si legge: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19”. Al momento non si hanno ulteriori notizie sul nome del calciatore in questione.







