Tanti auguri a Sergio Cragnotti: l’ex Presidente compie 82 anni

L’ex presidente biancoceleste compie oggi 82 anni: diventato presidente nel 1992, ha portato a Roma giocatori come Paul Gascoigne e Diego Fuser.

È stato proprietario del club fino al 2003, quando la presidenza venne affidata a Dino Zoff. Sotto la sua gestione, la Lazio ha conquistato 1 scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa UEFA. Inoltre, in quegli anni, la Lazio conquistò una finale importante con l’Inter in Coppa EUFA, poi persa e due secondi posti in classifica.

