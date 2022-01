Un amore lungo 122 anni: buon compleanno Lazio nostra!

Cara Lazio, oggi 9 gennaio 2022 è il tuo compleanno: un altro anno se ne è andato e ti fai sempre più vecchia. 122 anni sono tanti, ce ne sono poche come te. Quanta storia dietro questi anni, quante gioie, quanti dolori. Nel 1900 la tua nascita in Piazza della Libertà grazie a Luigi Bigiarelli; la scelta dei colori bianco e celeste, in onore della Grecia patria delle Olimpiadi; l’aquila imperiale come simbolo, emblema di potenza e vittoria, ma anche delle legioni romane. Quell’aquila che ormai da anni vola sopra il prato dell’Olimpico. Era il 22 settembre 2010 quando Olympia spiccò il volo per la prima volta, prima di Lazio-Milan, te lo ricordi? Quante date speciali in questi 122 anni: il 12 maggio 1974, il tuo primo Scudetto con il grande Tommaso Maestrelli; il 14 maggio 2000, il secondo Scudetto, arrivato dopo un’ora di attesa… perché se non sapessi soffrire non saresti tu, Lazio mia; l’indimenticabile 26 maggio 2013, nel segno di Lulic, rimasto al tuo fianco per ben 10 anni. Una volta che ti si conosce, è difficile lasciarti. Anche se di addii ne hai vissuti tanti… L’ultimo, forse il più doloroso per come è avvenuto, da colui che negli ultimi anni ci ha fatti divertire e innamorare ancora di più. Come dimenticare le Coppe vinte recentemente o il sogno Scudetto interrotto solo da una pandemia globale.

Proprio oggi ci sarà Inter-Lazio, una sfida contro il tuo passato. Rincontrerai tante persone nella loro nuova casa in questa data speciale, perché tu rimani sempre nel destino di chi ti ha conosciuto. Per alcuni, invece, lo eri già prima ancora che ti incontrassero: non a caso condividi il compleanno con Sergio Cragnotti, il Presidente del Secondo scudetto e non solo, ma anche con Lucas Leiva, colonna portante del tuo presente. Adesso si sta aprendo un nuovo ciclo con un Mister che, parlando di compleanni, festeggia un giorno dopo di te. E’ e sarà difficile, lo sappiamo, le rivoluzioni non si fanno in un giorno. Posso prometterti, però, che non sarai mai sola: abbiamo una storia da portare avanti, tutti insieme. Buon compleanno Lazio mia.

