Inter, attacco da top d’Europa

Simone Inzaghi, per la sua Inter, ha ormai consolidato un sistema offensivo che coinvolge tutti i giocatori e – dati i risultati – non possiamo far altro che ammettere che funzioni. Fin’ora il club ha segnato un complessivo di 51 gol, aumentando così il distacco dalle altre squadre in campionato. Gli uomini di Inzaghi hanno segnato una media di 2,55 gol a partita: in Europa solo due squadre – Bayern Monaco e Liverpool – registrano una media migliore.

A segnare non sono solo attaccanti e centrocampisti, ma addirittura i difensori. E oltre a macinare gol raggiungendo numeri da capogiro, la fase difensiva registra record anche per quanto riguarda le poche reti subite: è seconda solo al Napoli in termini di gol incassati.

Con questi numeri, l’Inter di Inzaghi non sembra avere rivali per lo scudetto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: