Ventola alla Bobo Tv: “Non c’è sintonia tra la Lazio e Sarri”.

Durante lo streaming sul canale Bobo Tv che si può seguire tramite la piattaforma Twitch, anche Nicola Ventola ha detto la sua sul big match della giornata di ieri tra Inter e Lazio. L’ex attaccante si è particolarmente soffermato sulla situazione della Lazio. Queste le sue parole:”Sarri ha parlato di mercato, di rinforzi che la squadra necessita per i suoi schemi. La Lazio preoccupa, a maggior ragione dopo il rinnovo: non c’è sintonia se dici queste cose. Ha parlato di cose tecniche del bilancio che non capisce e questo è preoccupante, evidentemente non c’è sintonia”.

fonte:tuttomercatoweb.com

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: