David Sassoli, morto il presidente del Parlamento europeo

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è morto all’età di 65 anni all’1.15 della notte.

Come riportato dal corriere.it, dal 26 dicembre Sassoli era ricoverato in ospedale a causa di una complicanza dovuta a un disfunzione del sistema immunitario. In quel periodo, il presidente del Parlamento europeo aveva annunciato di non ricandidarsi. Nella nottata, a dare la notizia del decesso è stato il suo portavoce, Roberto Cuillo.

