Radiosei, Cardone: “C’è una trattativa col Verona per Casale, si lavora a prestito con obbligo di riscatto”

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto questa mattina a radiosei facendo il punto sul calciomercato della Lazio. Ecco le sue parole: “Sarri vuole Casale, c’è una trattativa vera e propria in piedi col Verona. I veneti non vorrebbero privarsene a gennaio, ma stanno cercando delle alternative. La Lazio sta parlando con Setti e con l’agente del giocatore, si va avanti. Prima bisogna cedere: si lavora su Lazzari e Muriqi. Il costo di Casale è di 10/12 milioni di euro, si lavora al prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Sarri lo stima molto, è convinto che possa coprire tutti i ruoli della difesa. L’agente è lo stesso di Parisi, i rapporti con l’Hellas sono buoni: la speranza è che possa chiudersi come si chiuse la vicenda Zaccagni, sempre con lo stesso interlocutore. Tare è il primo a pensare che il rinnovo di Sarri sia importante per programmare il futuro, lo considera un passo importante. La sua firma sarebbe funzionale per diradare la nebbia sul futuro, per arrivare a costruire una squadra importante nel futuro prossimo.”

