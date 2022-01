Il Messaggero | Burkardt o Zaza come vice Immobile. Resta viva la pista Casale

Muriqi è vicino al West Bromwich: l’attaccante partirebbe con la formula del prestito e aprirebbe definitivamente la caccia al vice Immobile.

Come riportato da Il Messaggero, i possibili candidati spaziano da Burkardt a Zaza. È tornato anche il nome di Nuno Tavares, ma la pista più concreta resta quella di Nicolò Casale dell’Hellas Verona, che piace molto a Sarri. Lotito si è già fatto sentire con il patron dei veneti, Setti, ma il rischio che si inneschi un’asta per il classe ’98 è alto. Il suo valore già si aggira intorno ai 10 milioni di euro e su di lui ci sono anche Napoli e Milan.

La Lazio sta valutando altre opzioni, come Fabiano Parisi dell’Empoli e Aaron Hickey del Bologna per il quale potrebbe essere utilizzato Lazzari come pedina di scambio.

Fatta invece per il passaggio di Fares al Torino, sempre in prestito.

A centrocampo due club vorrebbero Luis Alberto: si tratta di Siviglia e Betis. Il tecnico biancoceleste non si opporrebbe a una sua partenza, ma servirebbero almeno 30 milioni di euro per convincere Lotito. Intanto, il Comandante accoglierebbe a braccia aperte Vecino, giocatore uruguaiano che andrà in scadenza con l’Inter a fine giugno, ma non è da escludere un’accelerata anche per il mese di gennaio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: