LAZIO WOMEN | Ritorna la Serie A Femminile, oggi la prima gara del 2022

Alle ore 14.30 di oggi le biancocelesti scenderanno in campo contro la Sampdoria Women. Si tratta della prima sfida del 2022 e della prima partita del girone di ritorno della Serie A TimVision.

La giocatrice della Lazio Women, Rachel Cuschieri ha condiviso un post sul suo profilo Instagram: “Faccia da partita. Prima gara del 2022 contro la Sampdoria: facciamolo“.

Le biancocelesti, attualmente penultime in classifica, avranno 11 partite a disposizione per migliorare la classifica e centrare l’obiettivo salvezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Cuschieri (@rachelcuschieri8)

Anche Nora Heroum pubblica un post pre partita sul suo profilo Instagram: “La lotta continua“, scrive la giocatrice biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nora Heroum (@snoge)

