Salernitana-Lazio, ecco i convocati di Sarri

Come pubblicato sui canali ufficiali del club, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Salernitana, valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A, fissata alle ore 18:00 sul prato dell’Arechi di Salerno. Queste le scelte dell’allenatore: Adamonis, Bertini, Cataldi, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Husaj, Immobile, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni.

