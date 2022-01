Calciomercato Lazio, Kepa parla del suo futuro:”Voglio sentirmi realizzato”

Il portiere del Chelsea, che vista l’assenza di Mendy per la Coppa D’Africa sta giocando con più continuità con i Blues, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Manchester City giocatosi ieri. Kepa Arrizabalaga fa gola a molte squadre, tra le quali il Barcellona e la Lazio, che sta valutando un possibile sostituto tra i pali visto il contratto in scadenza di Reina e Strakosha. A riguardo della sua situazione Kepa ha detto ai microfoni di DAZN: “Era da mesi che non avevo la possibilità di giocare più partite di seguito. La prendo come un’opportunità, penso di essere preparato quando gioco, sto facendo bene. Sono soddisfatto e contento. Era quello che cercavo. Ho sempre cercato di dare il massimo nelle circostanze in cui mi trovavo. Soprattutto voglio sentirmi in pace con me stesso, sentirmi realizzato e sentire di aver fatto del mio meglio”.

