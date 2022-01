CdS | Lazio, Muriqi è pronto a partire: caccia al vice Immobile

Mister Sarri chiede rinforzi, due in particolare: un aiuto in difesa ed un attaccante. La società biancoceleste sta lavorando per soddisfare le richieste del tecnico a dare una mano alla squadra già in questa sessione di mercato. Stando a quando riporta il Corriere dello Sport, Muriqi è pronto a partire: sono giorni decisivi per la sua cessione; per il sostituto si valutano soluzioni estere o italiane. All’allenatore piace Burkardt del Mainz, la Lazio segue Sesko del Salisburgo ed il nome dell’ex Keita è stato fatto in orbita biancoceleste, considerando un eventuale scambio con Patric. Ad ogni modo il mercato laziale ha sempre piste nascoste ma prima di tutto c’è da pensare alle uscite.

